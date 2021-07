Apfelplausch #199 Pro: Neues „Batterypack“ | iPhone 13 langweilig? | News zum iPad mini 2021

15. Juli 2021 Alle Episoden

Der Apfelplausch Nummer 199 Pro kommt etwas früher online als gewöhnlich. Das liegt daran, dass Lukas unterwegs ist und wir am Mittag schon aufnehmen mussten. Nichtsdestotrotz: Eine spannende Episode mit Gerüchten zu iPhones, iPads, Macs und sogar neuen Apple Produkten liegt vor uns. Danke fürs Zuhören!

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro Gelaber

00:02:20: Hörermails: Ladegeräte zum Reisen? | iPad mit 16-Zoll unrealistisch? | Apple TV in der Telekom-Edition

00:22:40: Beta-Check: Wichtiges zu Beta 3 von iOS 15 und macOS Monterey

00:31:20: Apple stellt „MagSafe Battery Pack" vor: Was kann das Ding?

00:40:50: Die aktuellen Gerüchte zum iPhone 13 und 14

00:52:00: „Apple Pay later": Kommt bald die Apple Finanzierung?

00:57:00: Mac-Gerüchte: MacBook Pro verspätet und großer Apple-Silicon-iMac noch 2021?

01:07:50: Neues zum iPad mini 2021 und iPad Pro 2022

